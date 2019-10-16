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Полиция будет продавать «красивые» номера через госуслуги

Черный джип

МВД планирует приравнять продажу «красивых» номерных знаков авто к государственным услугам. Об этом сообщает DEITA.RU.

По мнению полиции, россиянам будет гораздо удобнее и проще, если продажа так называемых «красивых» номеров для автомобилей будет официально проводиться через портал госуслуг, наравне с обычными номерными знаками.  

В законопроекте МВД продумано даже обоснование повышение платы за услуги приобретения номера в зависимости от массовости выпуска тех или иных «табличек с цифрами». Обыкновенные «рандомные» номера россияне будут покупать по фиксированной пошлине, а «красивые» - по повышенной, в зависимости от ставки субъектов-производителей.

«Размер пошлины может изменяться по аналогии с транспортным налогом. Например, в зависимости от потенциального спора граждан на ту или иную серию номеров, производители получат право уменьшать или повышать цену», - отмечается в документе.

Также в МВД заявили, что на портале каждый желающий сможет ознакомиться с ассортиментом необычных номеров из имеющихся в наличии.  

Минэкономразвития планирует рассмотреть это предложение в ближайшем будущем. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Екатерина Цой

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