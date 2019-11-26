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Полиция Голливуда застрелила мужчину с мачете
Мужчина с мачете ворвался в один из магазинов Голливуда с целью ограбления, сообщает DEITA.RU.
Как пишет «Российская газета», после совершенного преступления американец пытался сбежать в автомобиле, но потерял управление и врезался в патрульную машину. Полицейские открыли огонь по убегающему подозреваемому.
Полиция Штатов подчеркнула, что мужчину доставили в госпиталь, где он умер от потери крови. Кроме того, в ведомстве отметили, что при себе у грабителя было полуметровое мачете, которым он ранил одного из стражей порядка.
Напомним, ранее в Британии подростки устроили массовую драку с мачете и ножами на премьере мультфильма в одном из торговых центров. Полиция отметила, что это, скорее всего, было «войной за территорию» между уличными бандами.
Александра Маслова