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Полиция и ФСБ накрыли подпольное стендап-выступление
Некоторые зрители были без масок
Правонарушение, которое пару месяцев назад показалось бы бредовым, пресекли в Рязани, сообщает ИА DEITA.RU.
В местном баре, несмотря на введенный в связи с пандемией коронавируса режим самоизоляции, прошло массовое развлекательное мероприятие. На стендап-выступление местных комиков собрались 48 человек, некоторые даже без масок.
«Сотрудники отдела МВД России по Советскому району города Рязани при содействии сотрудников регионального УФСБ пресекли противоправное массовое мероприятие», – отчитались в местной полиции.
Некоторые из присутствовавших отделались предупреждениями о недопущении нарушения режима самоизоляции, другие заработали штраф. Кроме того, работники бара отдельно привлечены к ответственности.