Полиция изъяла опасные петарды из магазинов

В Уссурийске нашли два магазина, которые продавали на своих прилавках незаконные хлопушки и петарды, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает полиция Уссурийска, сомнительная пиротехника продавалась на первых этажах многоэтажек. Это само по себе является серьезным нарушением, так как угрожает безопасности жильцов дома.

Всего из оборота полиция забрала более 350 различных изделий, представляющих объекты незаконной торговли.

Решение о дальнейшей судьбе владельцев магазина примет следственный комитет.

Согласно существующему закону, если хранение или продажа опасных предметов привели бы к урону жизни и здоровья людей, владельцев торговой точки могла ждать уголовная отвественность.

Александра Маслова