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Полиция Китая рассказала о спекуляциях на коронавирусе
Китайские мошенники наживаются на людском страхе
Владельцы сайтов начали спекулировать на продажах медицинских масок, сообщает DEITA.RU.
Как пишет «Парламентская газета», на территории пограничной с Уханем территории зафиксирована настоящая вспышка мошенничества.
Наживаются спекулянты и на теме благотворительности. Так, группа лиц организовала специальный канал по сбору средств на покупку 50 тысяч масок – якобы для того, чтобы прислать их в Ухань. На аккаунт пользователя в «ВиЧате» пришло более 10 тысяч юаней (около 100 тысяч рублей), после чего он ушел из активности. Полиция нашла двоих подозреваемых, оба сознались в содеянном.
Также неоднократно выявляли факт создания сайтов, которые берут с заказчиков деньги онлайн, но масок так и не присылают.
Отметим, что сейчас производство защитных масок в Китае выросло многократно. В среднем за день в стране производят около 20 млн защитных средств.