telegr wh call

Новости

Штрафы за курение в коммунальных квартирах поддержал Минздрав

4 Февраль 2020, 12:40

Полиция Китая рассказала о спекуляциях на коронавирусе

4 Февраль 2020, 12:20

Правительство готовится ввести карантин на продукты из Китая

4 Февраль 2020, 12:10

Китайские овощи возвращаются на приморские прилавки

4 Февраль 2020, 12:00

Партию китайской обуви не пустили во Владивосток

4 Февраль 2020, 11:40

Мусорная свалка угрожает редкому виду пчел в Приморье

4 Февраль 2020, 11:20

Больше половины штрафов ГИБДД можно будет оплатить со скидкой 50%

4 Февраль 2020, 11:00

«Один лук остался» - коронавирус забрал у приморцев овощи и фрукты

4 Февраль 2020, 10:40

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Полиция Китая рассказала о спекуляциях на коронавирусе

Китай

Китайские мошенники наживаются на людском страхе

Владельцы сайтов начали спекулировать на продажах медицинских масок, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Парламентская газета», на территории пограничной с Уханем территории зафиксирована настоящая вспышка мошенничества.

Наживаются спекулянты и на теме благотворительности. Так, группа лиц организовала специальный канал по сбору средств на покупку 50 тысяч масок – якобы для того, чтобы прислать их в Ухань. На аккаунт пользователя в «ВиЧате» пришло более 10 тысяч юаней (около 100 тысяч рублей), после чего он ушел из активности. Полиция нашла двоих подозреваемых, оба сознались в содеянном.

Также неоднократно выявляли факт создания сайтов, которые берут с заказчиков деньги онлайн, но масок так и не присылают.

Отметим, что сейчас производство защитных масок в Китае выросло многократно. В среднем за день в стране производят около 20 млн защитных средств. 

Читайте также:

«Один лук остался» - коронавирус забрал у приморцев овощи и фрукты

Роспотребнадзор рассказал о новых заболевших вирусом в России

Посылки из Китая может запретить Госдума

Александра Маслова

Популярное

Выдержка из школьного учебника разозлила россиян

Видео возгорания на заводе «Звезда» появилось в сети

Кафе для автомобилистов загорелось в Приморье

Тайна радаров: как узнать муляж на дороге
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...