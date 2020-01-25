Полиция может разлучить семью «Маугли» из Забайкалья

Целую семью «Маугли» обнаружили в Забайкальском крае – отец и четверо детей обустроились возле костра в заброшенном доме, сообщает DEITA.RU со ссылкой на издание «Чита.ру». Уже на следующий день после обнаружения семьи, отца семейства задержала полиция за неявку в суд.



В минувший четверг в Чите случайный образом была обнаружена семья «Маугли». Житель города направился искать своего пса, и наткнулся на странную компанию – в заброшенном доме вокруг костра согревались пять человек. Четверо детей и их отец. Судя по фотографиям, люди, вероятно, вели подобный образ жизни длительное время – состояние волос и испачканная кожа наводила на мысли об этом.

Об инциденте стало известно общественности региона. Оказалось, что семья прибыла из села Александровский завод. После приобретения жилья на средства материнского капитала, стало ясно, что дом начинает разрушаться. Родители малышей предполагали, что детей отдадут на попечение социальных служб, поэтому было принято решение переехать в столицу региона – Читу. Затем начались сложности, которые и привели семью в подобное плачевное положение.

К слову, детей у многодетного отца больше, чем четверо. Самый младший ребёнок находится на попечении работников дома малютки, старший проживает с бабушкой. Всего у многодетного отца шесть отпрысков.

Что касается матери шестерых детей, как отмечает «Чита.ру», приводя слова найденного мужчины, женщина оставила семью из-за пьянства.

По итогам обнаружения семьи в сети появилось видео с рассказом о случившемся. Благодаря видео неравнодушные граждане передают вещи, продукты и деньги для семейства. Кроме того, и дети, и отец смогли принять душ и отдохнуть в квартире, в которую их устроили неравнодушные земляки.

Следственные органы уже подключились к делу. Несмотря на то, что уполномоченный по правам ребёнка в Забайкальском крае Иван Катанаев сообщает, что детей у отца забирать не планируется, полиция задержала мужчину за неявку в суд. Мужчина спокойно принял данный факт, и согласился, что дети должны находиться в безопасном месте. Поэтому возможно на время, но разлучиться семье всё же будет надо.

Софья Корф