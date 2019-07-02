Российских стражей порядка могут наделить дополнительными полномочиями, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Правительство одобрило законопроект, который предполагает то, что российские полицейские смогут выносить гражданам предостережения. Это будет делаться в тех случаях, когда блюстителе закона захотят указать людям о недопустимости того или иного действия.

Как отмечают авторы инициативы, новая мера направлена на профилактику правонарушений.

Напомним, что ещё в марте депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму соответствующие поправки для закона "О полиции".

Дмитрий Шевченко