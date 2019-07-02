Источник изображения: Сергей Трэйне
Российских стражей порядка могут наделить дополнительными полномочиями, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".
Правительство одобрило законопроект, который предполагает то, что российские полицейские смогут выносить гражданам предостережения. Это будет делаться в тех случаях, когда блюстителе закона захотят указать людям о недопустимости того или иного действия.
Как отмечают авторы инициативы, новая мера направлена на профилактику правонарушений.
Напомним, что ещё в марте депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму соответствующие поправки для закона "О полиции".
Дмитрий Шевченко
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