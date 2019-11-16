Полиция обратилась к приморцам за помощью

Полиция просит граждан, обладающих информацией о происшествии, обратиться в дежурную часть, сообщает DEITA.RU по материалам ОМВД России по городу Уссурийску.

Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло13 ноября в 20.45 в районе дома №22 на улице Урицкого в Уссурийске. По данным полиции, водитель грузовика Митсубиси Фусо, двигаясь по улице Воровского в направлении улицы Общественной, задел правым бортом несовершеннолетнюю, стоящую на обочине проезжей части, и продолжил движение. ДТП произошло в темное время суток.

11-летняя девочка была госпитализирована в реанимационное отделение городской больницы.

В ходе розыскных мероприятий полицейские задержали водителя грузовика. 46-летний житель Уссурийска пояснил, что из-за погодных условий не увидел пешехода и не понял, что стал участником дорожно-транспортного происшествия.

Медицинское освидетельствование показало отсутствие в крови водителя алкоголя. Его водительский стаж составляет 11 лет.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Полиция просит граждан, обладающих информацией о происшествии, имеющих запись видеорегистратора, обратиться в дежурную часть ГИБДД ОМВД Росси по городу Уссурийску по адресу: г. Уссурийск, ул. Тургенева 152 или по телефону 8 (4234) 26 96 59.

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Дмитрий Санников