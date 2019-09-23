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Полиция объявила о месяце автоугонов
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Стражи порядка рекомендуют автолюбителям быть начеку, сообщает DEITA.RU.
МВД предупредило водителей по всей стране о том, что именно октябрь традиционно считается месяцем, в течение которого происходит множество случаев автоугонов.
При этом, как отмечают эксперты, более дорогие авто, будучи угнанными, увозятся в другие регионы или за границу, а более дешёвые - разбираются на запчасти.
Таким образом, злоумышленников стоит опасаться как владельцам элитных машин, так и обладателей авто, относящихся к среднем сегменту.
Полицейские рекомендуют проверить системы безопасности своего авто от угона и в случае если они окажутся недостаточно надёжными - заблаговременно заняться их укреплением.
Дмитрий Шевченко