Полиция предупреждает о мошенниках: названы все методы

Выигрыши в лотерею, родственники в опасности и ошибочные переводы денег - к самым разнообразным уловкам прибегают аферисты для незаконного обогащения, сообщает DEITA.RU.



УМВД России по Приморскому краю напоминает о распространённых схемах мошеннических действий по телефону.

Обманщики используют метод «кнута и пряника», как запугивая своих жертв, так и радуя сообщениями о неожиданном богатстве. Так, например, потенциальной жертве приходит сообщение о крупном выигрыше, однако для его получения следует заплатить налог. После перечисления средств, разумеется, «добродетели» испаряются.

Аферисты предлагают взять мгновенный кредит дистанционно, для получения средств необходимо оплатить сумму страховки, после перечисления которой мошенники исчезают.

Пенсионеры - одна из самых уязвимых категорий перед мошенниками. Так, пожилых людей пугают тем, что родной человек попал в беду и требуется некая сумма средств для выхода из ситуации. Кроме того, мошенники нередко представляются сотрудниками правоохранительных органов, посещая квартиры пенсионеров с визитом. Лжецы выясняют, приобретал ли хозяин какие-либо товары через различные каталоги. «Полиция» убеждает пожилого человека в том, что товары сбывались незаконно, а пенсионеру положена компенсация. Для получения компенсации также полагается оплатить госпошлину.

В арсенал мошенников входят также и предложения о предоставлении доступа к чужой переписке. Для подключения услуги необходимо отправить сообщение на определенный номер, после чего со счёта телефона спишутся деньги.

Обманщики промышляют ещё и тем, что отправляют сообщения об ошибочном переводе средств, которые затем просят вернуть. Сообщения такого рода - подделка, средства на самом деле зачислены не были. В случае отправки назад, жертва расстанется со своими деньгами.

При получении подобных сообщений или визите незнакомцев не стоит паниковать. Лучше всего обратиться за советом к родственникам или соседям. У визитёров следует попросить показать документы. В случае, если звонит родственник попавший в беду, нужно спросить несколько фактов из его жизни, а также самому перезвонить на его личный номер.

Софья Корф