Полиция предупреждает приморцев о «праздничной» опасности

Рост продаж контрафактного алкоголя – опасность, которая поджидает жителей Приморского края, сообщает DEITA.RU.

Как напоминает краевое МВД, некачественный контрафактный алкоголь, которым активно торгуют во время долгих праздников зачастую становится причиной серьезных отравлений и нанести изрядный ущерб здоровью.

«Все напитки, которые массово продаются за низкую цену, состоят из спирта и воды, куда добавляют красители и вкусовые добавки. Таким некачественным продуктом, как правило, торгуют злоумышленники», - предупреждает краевая полиция.

Ведомство подчеркивает, что не стоит покупать слишком дешевое спиртное. Кроме того, обязательно надо обращать внимание на бренд и емкость бутылки.

Как правило, на контрафакте не указан объем тары, этикетки имеют низкое качество печати и «кустарный» способ нанесения названия. Кроме того, крышка также может быть маркирована с опечаткой. Порой, информация на марке и этикетке противоречат друг другу.

Напомним: стоимость бутылки винного напитка (шампанского) 0,75 литра должна составлять не менее 164 рублей, стоимость бутылки водки 0,5 литра – не менее 215 рублей, бутылки коньяка 0,5 литра – 388 рублей. Кроме того, при покупке алкогольных напитков покупателю обязаны выдать чек со специальным QR-кодом. По нему пользователи смартфонов могут проверить легальность алкогольной продукции. Для этого необходимо установить на свой смартфон бесплатное приложение "АнтиКонтрафакт Алко".

Александра Маслова