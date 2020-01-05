Полиция Приморья ищет открывших огонь по балкону пенсионеров

Полиция Приморья ищет вандалов, открывших огонь по балкону пенсионеров в поселке Заводской, сообщает DEITA.RU.

Сообщение с криком о помощи поймать преступников опубликовал в социальных сетях сын пожилой четы, проживающих в многоквартирном доме поселка на улице Харьковская. По словам молодого человека, точная дата обстрела балкона неизвестна – предположительно, это случилось в промежутке между вечером субботы, 4 января, и утром воскресенья, 5 января.

«Предполагаю, что стреляли с дома на Харьковской, 10», - говорит сын пострадавших отмечая, что выстрел был такой силы, что насквозь пробил стеклопакет на балконе.

Известно, что пожилые родители приморца от нападок неизвестных не пострадали. Мужчина считает, что предположительной причиной расстрела балкона пенсионеров является вандализм. Соседи, по общероссийскому обыкновению, ничего не знают и не слышали о происшествии.

«Полиция уже их ищет», - сообщают пользователи социальных сетей. Один из комментаторов предположил, что вандалы стреляли со второго этажа дома напротив.

«Вредно столько отдыхать! То колёса режут, тыкают, то стреляют. Вчера в детей попали, сейчас окна», «Такая же ерунда была летом у моего знакомого. Обстреляли оба окна и окно в коридоре (видно для потехи). Ходил, спрашивал по соседям. Никто ничего не слышал не видел», - пишут приморцы.

Полиция Приморья пока никаких комментариев по поводу происшествия не давала.

Екатерина Цой