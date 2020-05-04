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Полиция Приморья объявила охоту на любителей шашлыков

пожар

Это связано как с угрозой пожара, так и с режимом самоизоляции

Полиция Приморья напоминает, что сейчас в Приморье объявлен противопожарный режим, в связи с чем усилился контроль над тем, как проводят свой досуг граждане в лесах, на берегу моря и островах. Это связано не только с режимом самоизоляции, но и повышенной опасностью пожаров, сообщает ИА DEITA.RU.

 Как рассказали в ведомстве, во время устоявшейся сухой и жаркой погоды, а также в особые пожароопасные сезоны гражданам запрещается разводить костры, топить печи и отдельные котельные.

Также владельцы дач должны вовремя убирать мусор и сухую траву с участков. Категорически запрещен пал сухой травы – именно из-за них часто возникают масштабные и разрушительные лесные пожары.

Напомним, за нарушение противопожарного режима граждан, должностных и юридических лиц ждут крупные штрафы. Кроме того, стоит помнить, что пожары угрожают не только флоре и фауне леса, но и жилому сектору, являясь смертельной опасностью для всего живого. 

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