Полиция Приморья объявила охоту на любителей шашлыков

Полиция Приморья напоминает, что сейчас в Приморье объявлен противопожарный режим, в связи с чем усилился контроль над тем, как проводят свой досуг граждане в лесах, на берегу моря и островах. Это связано не только с режимом самоизоляции, но и повышенной опасностью пожаров, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали в ведомстве, во время устоявшейся сухой и жаркой погоды, а также в особые пожароопасные сезоны гражданам запрещается разводить костры, топить печи и отдельные котельные.

Также владельцы дач должны вовремя убирать мусор и сухую траву с участков. Категорически запрещен пал сухой травы – именно из-за них часто возникают масштабные и разрушительные лесные пожары.

Напомним, за нарушение противопожарного режима граждан, должностных и юридических лиц ждут крупные штрафы. Кроме того, стоит помнить, что пожары угрожают не только флоре и фауне леса, но и жилому сектору, являясь смертельной опасностью для всего живого.