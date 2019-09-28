Полиция прояснила ДТП с «перевертышем» на трассе

По факту аварии неподалеку от бухты Лазурной в дальневосточной столице проводится проверка, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

По имеющейся информации, водитель Toyota Mark II направлялся из Владивостока в сторону Емара. В какой-то момент он наехал на препятствие, после чего не справился с управлением автомашины и перевернулся.

Авария произошла около часа дня на улице Лазурной. Чтобы деблокировать водителя из авто пришлось вызывать спасателей. За рулем находился трезвый 26-летний автолюбитель. Во время ДТП в салоне был он один, поэтому, кроме самого автовладельца, пострадавших нет.

Мужчина получил сочетательные травмы различной степени тяжести, его пришлось госпитализировать.

Екатерина Брязгунова







