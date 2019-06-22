Во Владивостоке стражи порядка задержали участников перестрелки на улице Добровольского, сообщает DEITA.RU со ссылкой на региональное Управление МВД.

Напомним, в пятницу, 21 июня, в районе Тихой на парковке произошла перестрелка, в ходе которой были ранены мужчины 30 и 24-х лет. Оба были доставлены в больницу с различными травмами.

На данный момент правоохранители задержали 30-летнего злоумышленника, который сделал выстрелы. Проводится весь комплекс следственных мероприятий.

Ранее DEITA.RU неоднократно сообщало разборках, которые устраивают жители Приморья. Так, в начале июня возле торгового центра в поселке Славянка неизвестные сначала устроили потасовку, а потом сели в свои внедорожники и, по словам местных жителей, устроили перестрелку, когда двигались в неизвестном направлении.

Екатерина Брязгунова