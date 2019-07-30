По факту задержания руководителя угрозыска приморского УМВД России Андрея Миляева на данный момент проводится проверка, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали в ведомстве.

Важного силовика подозревают в том, что он якобы злоупотреблял полномочиями начальника.

В полиции заверили, что все материалы будут тщательнейшим образом изучены. Ведомство разберется в тех моментах, которые привели к задержанию. По результатам обязательно примут решение, которые будет соответствовать действующему законодательству.

Напомним, Андрея Миляева задержали во вторник, 29 июля, сотрудники ФСБ, а также Следкома Хабаровска. В кабинете начальник угрозыска прошли обыски.

Екатерина Брязгунова