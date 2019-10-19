Полиция раскрыла подробности дела о покусанном гаишнике

Полиция Владивостока рассказала, чем закончилась история со стычкой сотрудника городской ГИБДД и бойцовской собакой приморца, нарушившего правила дорожного движения. Об этом сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Владивостоку, мировой судья Ленинского района столицы постановил арестовать эксцентричного горожанина на десять суток за вождение авто без прав, которых автолюбителя ранее лишили за систематическое нарушение прав дорожного движения.

О санкциях за покушение на жизнь и здоровья сотрудника правоохранительных органов не сообщается. Возможно, полицейский решил не обращаться по этому поводу в суд.

Также не сообщается о заведении на злостного нарушителя уголовного дела о управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, хотя этот факт был зафиксирован еще во время досудебного разбирательства.

Напомним, жители улицы Толстого обратились в районную полицию с просьбой отреагировать на неадекватное поведение автолюбителя Toyota Cresta. Прибывший на указанное место сотрудник ГАИ остановил нарушителя общественного спокойствия и попросил водителя показать документы. Вместо того, чтобы исполнить просьбу тридцати шестилетний нетрезвый мужчина натравил на полицейского бойцовскую собаку. Терьер прокусил ногу сотруднику дорожной полиции, запрыгнул в авто и вместе с водителей скрылся на улицах города.

Через некоторое время дорожная полиция смогла отыскать неадекватного водителя т.к. последний, уходя от погони, врезался в припаркованный на улице Красного знамени автомобиль.

Оказалось, что арестованный водитель имеет уже как минимум две «уголовки» за вождение в нетрезвом виде.

Покусанный инспектор ГИБДД после встречи с собакой не понес серьезных последствий для здоровья.

Екатерина Цой