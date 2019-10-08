Полиция раскрыла подробности «дела приморской пенсионерки»

В крае не утихает история о том, как доблестным сотрудникам полиции удалось схватить и обезвредить «самую возрастную воровку Приморья». Вот только полиция, почему-то, совсем не рвется принимать поздравления. Почему, разбиралось DEITA.RU.

Приморские СМИ наперебой острили яркими заголовками по поводу, казалось бы, рядовой магазинной кражи в Уссурийске. Двадцати пяти летний уроженец Новошахтинска зашел в продуктовый супермаркет, взял тележку, положил в нее кошелек с мобильным телефоном и отправился гулять по рядам. В какой-то момент молодой человек отошел от тележки, а когда вернулся – обнаружил пропажу всех ценностей. Магазин, разумеется, подняли на уши – в кошельке целых шестнадцать тысяч рублей. Просмотрели камеры видеонаблюдения, вора нашли, вещи благополучно вернули хозяину. Казалось, с чего здесь можно хайпануть?

А дело все в том, что «злоумышленником» оказалась семидесяти четырехлетняя бабушка. Журналисты решили «поднять просмотры» на «божьем одуванчике»: одни окрестили ее «самой возрастной воровкой Приморья», другие – сказали, что «опытная преступница» выдумала «целую операцию», чтобы завладеть имуществом молодого приморца.

Что из выше перечисленного правда, DEITA.RU рассказали полицейские.

Во-первых, бабушка не «тайно похитила» вещи приморца из тележки, а заметила ценности, оставленные без присмотра, когда молодой человек покидал магазин.

«Раздули из мухи слона, что еще сказать. Это было обычное бытовое воровство. Изначально она взяла барсетку, чтобы вернуть владельцу, но не устояла перед соблазном», - рассказали люди в погонах.

Через некоторое время у старушки взыграла совесть, и она решила отдать молодому человека все, кроме денег. Она позвонила хозяину вещей, сообщила о находке и вернула барсетку. Молодой человек сразу заметил пропажу и обратился в правоохранительные органы.

Полиция нашла бабушку, которая почти сразу признала вину и вернула свое «вознаграждение» владельцу. В отношении пенсионерки заведено уголовное дело по статье «кража». Скорее всего, пожилая жительница Уссурийска «отделается» условным наказанием.

Екатерина Цой