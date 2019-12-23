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Полиция рассказала, как «разводят» горожан на крупные суммы
Полиция Владивостока предупреждает горожан об участившихся случаях телефонного мошенничества, сообщает DEITA.RU.
Полиция отмечает, что все схемы отработаны и довольно хорошо зарекомендовали себя в среде аферистов – ведь граждане, особенно люди преклонного возраста, продолжают потворствовать такого рода уловкам.
«Схема такова. Сначала на номер абонента звонит некто, чей входящий начинается с +7495…, +7499… - как стационарный номер. Далее схемы разные: звонящий представляется сотрудником банка, и либо просит подтверждения некой операции, или рассказывает о несанкционированной попытки снять наличные деньги. Далее аферист «забалтывает» жертву, выуживая у нее информацию о реквизитах карты и кодах. После того, как человек сообщает необходимые данные, мошенник просто кладет трубку и «исчезает», - рассказали представители ведомства.
Отмечается, что полученные таким способом деньги вернуть почти невозможно – в этом бессильна и полиция, и служба безопасности банка. Ведь, с технической стороны все выглядит так, будто бы операцию совершил сам владелец карты.
Кроме того, как отмечает полиция, сейчас появился новый способ «развода» - якобы сдача в аренду баз отдыха и коттеджей. Мошенники пытаются стребовать с незадачливых покупателей предоплату. Ее вносить ни в коем случае нельзя.
Александра Маслова