Полиция рассказала, как спастись от цыган

Полиция предупредила россиян о новом виде уличного мошенничества. По словам представителей правоохранительных органов, цыгане изобрели еще один способ входить в доверие граждан. Об этом сообщает DEITA.RU.

По словам начальник одного из московских УВД Александра Овсянникова, вчерашние гадалки с пестрых юбках поняли, что их малолетние «голодные» дети больше не вызывают сочувствия у россиян, а потому решили постигнуть азы грима. И, судя по тому, что рассказал полицейский, весьма преуспели в этом виде искусства.

«Сегодня цыганскими мошенничествами промышляют женщины, загримированные под славянских девушек. Светлый парик, большие очки, хорошая однотонная одежда, грамотный макияж - и мало кто догадается, что перед ним цыганка», - говорит Овсянников.

По его словам, цыганки, как правило, работают по двое - один «дежурит» возле аптеки или больницы, а вторая бдительно следит за тем, чтобы никто из прохожих или полицейских не помешал диалогу.

«Мошенницы подходят к выходящим из учреждений девушкам, просят о легко выполнимой помощи, вроде указания правильной дороги, а потом, в благодарность, рассказывают о том, что на «несчастную» наложена порча, проклятье или неизлечимая болезнь, которую только «добрая потомственная гадалка» т.е. цыганка сможет ее снять», - продолжает полицейский.

Далее события разворачиваются по классическому сценарию - новые знакомые отправляют домой к жертве «снимать порчу», где последняя с радостью отдает все ценности мошеннице. В ряде случаев «целительница» продает жертвам какой-нибудь чудодейственный амулет. Загипнотизированные россияне идут в банкомат, чтобы снять все деньги.

Александр Овсяников: «Как они узнают, что у вас проблемы? Очень просто - вы же вышли из аптеки или больницы, разумеется, в большинстве случаев это означает, что вы болеете. Если вы так верите во все это, пойдите лучше в церковь, поставьте свечку», - подытожил начальник УВД.

Екатерина Цой