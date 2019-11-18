Полиция рассказала, кто стрелял у ЗАГСа

Полиция установила, кто именно стрелял возле приморского ЗАГСА, сообщает DEITA.RU.

В ведомстве сообщили, что у здания ЗАГСа в Первомайском районе краевой столицы стреляла молодая пара – 24-летний житель краевой столицы и его новоиспеченная жена 22 лет.

Полиция отмечает, что инцидент удалось установить по записям из соцсетей. На видео было замечено, что молодожены вышли из учреждения и открыли стрельбу после того, как официально оформили брак.

Сейчас, когда личность молодых установлена, стражи порядка займутся расследованием этого дела. В частности, из какого оружия происходили выстрелы, и на каком основании их перевозили в городской черте.

Напомним, что видео распространилось по социальным сетям буквально в эти выходные. Хотя, судя по листве на кадре, дело происходило ранней осенью. Предметы, зафиксированные на видео, напоминают автомат и пистолет. Если судить по небольшой отдаче, то «стволы» у молодожен охолощенные, не боевые.

Александра Маслова