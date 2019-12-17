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Полиция рассказала о самых популярных обманах мошенников

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Практически каждый день в стране фиксируются случаи дистанционного мошенничества. Самые популярные из них – в материале DEITA.RU.

Камчатское издание КАМ24 собрало список самых популярных мошеннических схем, которые используют аферисты региона.

Так, самым популярным методом «развода» остается телефонный звонок – якобы от сотрудника банка. Человек на другом конце провода рассказывает, что счет «жертвы» пытались взломать – и, таким образом, выведывает у гражданина реквизиты карты и даже пин-код. Полиция неоднократно предупреждала, что категорически нельзя сообщать таких данных никому – ни самим стражам порядка, ни якобы сотрудникам банка.

Аферисты могут представится и полицией – и потребовать взятку за то, чтобы освободить некого родственника от уголовного дела.

Также, реквизиты «забирают» с сайтов – когда жертва продает или покупает что-то онлайн за предоплату.

Иногда происходят взломы в социальных сетях – как правило, когда один из «друзей» ни с того, ни с сего начинает просить деньги в долг – даже если вы не особенно знакомы с этим человеком.

Также сбивают с толку различные представители «фондовых бирж», предлагающие вложить средства в инвестиции за большую прибыль. На такие предложения также не следует обращать внимания – почти все они – мошеннические.

Александра Маслова

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