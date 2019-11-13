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Полиция рассказала об убийце собак на глазах хозяйки
Приморская полиция заинтересовалась делом об убийстве собак в Дальнегорске, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали в УМВД, 12 ноября жительница Дальнегорска сообщила им о том, что неизвестный расстрелял в упор двух ее собак.
«В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливается личность участника инцидента и обстоятельства произошедшего», - рассказал корреспонденту DEITA.RU представитель ведомства.
Ранее мы писали об этом инциденте. Сообщалось, что неизвестный в черном плаще вышел на пустырь, подошел к двум собакам и расстрелял их в упор из оружия, завернутого в пакет. Все это происходило на глазах у владелицы животных, которая находилась неподалеку и не успела среагировать. Сразу же после содеянного мужчина поспешил исчезнуть.
Александра Маслова