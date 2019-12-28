Полиция рассказала, почему мог упасть самолет в Казахстане

Недавняя трагедия – крушение самолета возле аэропорта Алма-Аты вызвала резонанс не только в Казахстане, но и в России, сообщает DEITA.RU.

Сейчас силовики проводят проверку случившегося. Следствие Казахстана уже выдвинуло три основные версии того, почему могло рухнуть воздушное судно.

Службы проводят все необходимые экспертизы. Пока что в качестве основных версий причин трагедии приводят технические неполадке на судне, ошибку одного из пилотов и сложные погодные условия.

Бортовые самописцы переданы в Москву для расшифровки.

Напомним, что самолет рухнул 27 декабря. 49 человек получили травмы, 12 погибли. Всего на борту находилось 98 человек – пассажиры и экипаж лайнера.

Александра Маслова