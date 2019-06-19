Жители подмосковного города, как и тысячи других россиян, собрались, чтобы записать видеообращение к Путину на «Прямую линию», сообщает DEITA.RU.



Жители подмосковного Люблино собрались в одном из дворов, чтобы записать видеообращение к президенту России. Ролик планировали отправить на «Прямую линию». Тема жалобы президенту - точечная застройка.

Однако зачитать свою просьбу до конца у людей не получилось: во двор приехали полицейские и автозак. Силовики потребовали прекратить запись и разойтись. Они посчитали это митингом и разрешили собираться только втроем. Ультиматум от полицейских был следующим: или разойтись, или отправиться в отделение в автозаке. Все собравшиеся хором кричали "Позор!"

Жители подмосковного города решили разойтись мирно. Часть обращения им снять удалось. Они планируют отправить его президенту вместе с видео, на котором собрание разгоняет полиция.

Напомним, «Прямая линия» с президентом пройдет в четверг, 20 июня. Ранее ИА DEITA.RU уже писало о том, что в этот день во Владивостоке пройдет митинг на центральной площади, который краевая администрация согласовала с 22 раза, а теперь пытается отменить.