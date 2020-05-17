Новости
Врач: Теперь быть воспитанным человеком – значит вооружиться маской
18 Май 2020, 16:45
Как получить детское пособие — рассказали власти Приморья
18 Май 2020, 16:15
В Приморье возбудили уголовные дела за контрабанду лесоматериалов
18 Май 2020, 15:45
Минтруд: Пенсионные накопления россиян снизятся уже в следующем году
18 Май 2020, 15:15
В городе президентского внимания предупреждают о плохой дороге ярким плакатом
18 Май 2020, 14:45
Во Владивостоке реконструируют важный надземный переход
18 Май 2020, 14:15
Победителей не будет: итоги школьных олимпиад зачтут по-другому
18 Май 2020, 13:45
Россиян хотят ещё больше огородить от спиртного
18 Май 2020, 13:15
Полиция рассказала о наказаниях за ковид-фейки
Также стражи порядка напомнили о наказании за нарушение режима самоизоляции
На сегодняшний день по всей России введены определенные правила по режиму самоизоляции: это и собственно самоизоляция, масочный режим, дистанцирование и определенные правила, касающиеся дезинфекции. Полиция Приморья разъяснила, чем грозит нарушение базовых законов о введенном режиме. Подробности – в материале ИА DEITA.RU.
Так, невыполнение обязательных правил ведет за собой предупреждение или административный штраф: на граждан – от тысячи до 30 тысяч рублей. Должностные лица заплатят от 10 до 50 тысяч рублей, а ИП за нарушения должны отдать от 30 до 50 тысяч рублей. Крупные штрафы ждут юридические лица – от 100 до 300 тысяч рублей.
Отдельным пунктом идут ложные новости о распространении коронавирусной инфекции. Так, за фейк может следовать наказание штрафом – от 300 до 700 тысяч рублей, либо в размере зарплаты или иного дохода за год, либо обязательными работами до 360 часов, или исправительными работами до года, либо реальный срок – до трех лет сроком.
Если же по причине распространения подобной информации погиб человек, или был причинен вред ему здоровью, виновного накажут еще сторже – от 700 тысяч до 1,5 млн рублей штрафа или принудительные работы до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.