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Полиция рассказала о наказаниях за ковид-фейки

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Также стражи порядка напомнили о наказании за нарушение режима самоизоляции

На сегодняшний день по всей России введены определенные правила по режиму самоизоляции: это и собственно самоизоляция, масочный режим, дистанцирование и определенные правила, касающиеся дезинфекции. Полиция Приморья разъяснила, чем грозит нарушение базовых законов о введенном режиме. Подробности – в материале ИА DEITA.RU.

Так, невыполнение обязательных правил ведет за собой предупреждение или административный штраф: на граждан – от тысячи до 30 тысяч рублей. Должностные лица заплатят от 10 до 50 тысяч рублей, а ИП за нарушения должны отдать от 30 до 50 тысяч рублей. Крупные штрафы ждут юридические лица – от 100 до 300 тысяч рублей.

Отдельным пунктом идут ложные новости о распространении коронавирусной инфекции. Так, за фейк может следовать наказание штрафом – от 300 до 700 тысяч рублей, либо в размере зарплаты или иного дохода за год, либо обязательными работами до 360 часов, или исправительными работами до года, либо реальный срок – до трех лет сроком.

Если же по причине распространения подобной информации погиб человек, или был причинен вред ему здоровью, виновного накажут еще сторже – от 700 тысяч до 1,5 млн рублей штрафа или принудительные работы до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок. 

Александра Маслова

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