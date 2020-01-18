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Полиция в Петербурге ищет деньги обманутой старушки
Женщина поверила в старый развод мошенников, сообщает DEITA.RU.
Полиция Санкт-Петербурга разыскивает мошенников, которые обманули и обокрали 87-летнюю пенсионерку. Об этом сообщают «Невские новости».
Женщина рассказала полицейским, что на стационарный телефон позвонил мужчина, который представился племенником. Аферист сказал, что у него проблемы, и ему надо 200 тысяч рублей. Пенсионерка смогла дать только 90 тысяч – за ними приехал «друг» звонившего.
В полиции уже возбудили уголовное дело, мошенников и деньги ищут.
Елена Миронова
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