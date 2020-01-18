Полиция в Петербурге ищет деньги обманутой старушки

Женщина поверила в старый развод мошенников, сообщает DEITA.RU.



Полиция Санкт-Петербурга разыскивает мошенников, которые обманули и обокрали 87-летнюю пенсионерку. Об этом сообщают «Невские новости».

Женщина рассказала полицейским, что на стационарный телефон позвонил мужчина, который представился племенником. Аферист сказал, что у него проблемы, и ему надо 200 тысяч рублей. Пенсионерка смогла дать только 90 тысяч – за ними приехал «друг» звонившего.

В полиции уже возбудили уголовное дело, мошенников и деньги ищут.

Елена Миронова