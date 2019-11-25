Новости
Медведев предложил работать четыре часа в день
25 Ноябрь 2019, 13:00
Цены на бензин подскочили до 70 рублей - фото
25 Ноябрь 2019, 12:45
Полиция в шоке: учительница заложила бомбу в зоопарке
25 Ноябрь 2019, 12:34
Новый закон по требованию Путина представят 1 декабря
25 Ноябрь 2019, 12:15
Льготники Приморья могут рассчитывать на скидки в крупных магазинах
25 Ноябрь 2019, 12:11
Авария на дороге блокировала важную столичную улицу
25 Ноябрь 2019, 12:00
Олег Кожемяко поручил поставить ГЛОНАСС на всю снегоуборочную технику
25 Ноябрь 2019, 11:54
Министр спорта вручил Приморью значимый трофей
25 Ноябрь 2019, 11:50
Полиция в шоке: учительница заложила бомбу в зоопарке
В эти выходные полиция и ФСБ Москвы били тревогу – им сообщили о бомбе, заложенной в одном из самых популярных мест отдыха горожан и их детей, сообщает DEITA.RU.
Как сообщает московское издание «База», о страшной находке в полицию заявили отдыхающие – возле входа в Московский зоопарк стояла жестяная банка с торчащими проводами.
Полиция прибыла на место происшествия и нашла прикрепленный к банке таймер. Людей спешно эвакуировали с территории, зоопарк оцепили по периметру, а так же вызвали взрывотехников. Специалисты выяснили, что бомба было просто муляжном, выполненным, однако, довольно качественно и правдоподобно.
По камерам удалось отследить, что муляж взрывного устройства в этом месте оставила женщина. Ей оказалась учительница начальных классов – она сразу призналась в содеянном.
Столичное ведомство сообщило, что учительница и родители решили устроить для своих подопечных ОБЖ-квест на реальной площадке. Для этого и был изготовлен столь правдоподобный муляж.
Александра Маслова