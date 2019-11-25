Полиция в шоке: учительница заложила бомбу в зоопарке

В эти выходные полиция и ФСБ Москвы били тревогу – им сообщили о бомбе, заложенной в одном из самых популярных мест отдыха горожан и их детей, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает московское издание «База», о страшной находке в полицию заявили отдыхающие – возле входа в Московский зоопарк стояла жестяная банка с торчащими проводами.

Полиция прибыла на место происшествия и нашла прикрепленный к банке таймер. Людей спешно эвакуировали с территории, зоопарк оцепили по периметру, а так же вызвали взрывотехников. Специалисты выяснили, что бомба было просто муляжном, выполненным, однако, довольно качественно и правдоподобно.

По камерам удалось отследить, что муляж взрывного устройства в этом месте оставила женщина. Ей оказалась учительница начальных классов – она сразу призналась в содеянном.

Столичное ведомство сообщило, что учительница и родители решили устроить для своих подопечных ОБЖ-квест на реальной площадке. Для этого и был изготовлен столь правдоподобный муляж.

Александра Маслова