От его действий пострадали уже несколько человек, сообщает DEITA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Аферы с недвижимостью – частая история. Однако жительница Владивостока не смогла раскусить мошенника. Три месяца женщина жила в чужой квартире и ни о чем не подозревала.

Как выяснилось, она арендовала квартиру в Первомайском районе Владивостока у мужчины. Он представился собственником и три месяца брал деньги за аренду. Но через три месяца в квартиру пришла пенсионерка: оказалось, что это она сдавала квартиру тому самому мужчине. А он без ее ведома пересдавал ее другим людям.

Сейчас делом занимается полиция. Гражданам рекомендуют проверять все документы и составлять договор аренды.

Игорь Бегунов