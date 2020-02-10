Полиция возбудила дело против живодера из Приморья

Полиция приморского Артема тщательно изучила информацию о живодере из Артема, которую ранее активно размещали в социальных сетях и СМИ края, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщили в ведомстве, уже возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя – информация о его действиях оказалась правдивой.

Сейчас проводятся расследования для сбора доказательной базы.

Информация пошла с петиций и информации от местных жителей. В постах говорилось о неком мужчине, который живет в частном доме, много лет убивает собак, а после разделывает их на мясо.

Очевидцы утверждали в петиции, что животные содержатся в жутких условиях – привязанные таким образом, что могут только стоять, но не лечь, фекалии за ними никто не убирает. По словам авторов поста, собака мучается таким образом несколько дней, потом ее зарубают на мясо.

«Повсюду кровь лужами, грязные клетки, мертвые собаки, которые погибли сами в этих условиях», - говорится в петиции.

Отмечалось, что «промыслом» занимаются хозяин дома и его дочь, и продолжается это десятки лет.