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Полиция заявила о росте наркобизнеса в стране
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Полиция заявила о росте наркобизнеса в стране
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Министерство внутренних дел РФ заявило о критическом росте наркобизнеса в стране. Об этом сообщает DEITA.RU.
В ведомстве пояснили, что речь идет о противозаконных деяниях, связанных с реализацией запрещенных наркотических средств. За первые шесть месяцев текущего года количество подобных преступлений возросло более чем в полтора раза – выше пятидесяти процентов.
«За первое полугодие сотрудники полиции страны подняли показатели выявленных сбытчиков наркотиков на пятьдесят один и две десятые процента. Благодаря этой работе мы видим общее снижение количества совершенных преступлений на почве наркотических средств почти в полтора процента», - заметили в ведомстве.
Представители МДФ РФ отметили, что главные силы антинаркотической страны до конца следующего года будут направлены на борьбу с растущим наркобизнесом в стране, выявление и задержание особо опасных преступников в это сфере и перекрытию каналов по сбыту наркотиков.
Екатерина Цой