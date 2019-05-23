Работу МВД могут ждать существенные изменения, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Оперативников, возможно, избавят от возбуждения уголовных дел. Право принятия процессуальных решений может быть передано следователям.

Такую рекомендацию направил первый замначальника ГУУР МВД РФ генерал-майор полиции Александр Фролов по всем региональным отделениям.

Необходимость меры объясняется тем, что 85% оперативников ежедневно тратят до 70% рабочего времени на доследственную проверку. Такое положение дел мешает их основной работе по раскрытию преступлений. Также это нарушает принцип законности при принятии процессуальных решений и снижает доверие граждан к работе полиции.