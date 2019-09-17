Полицию наделят новым правом

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Стражам правопорядка разрешат выписывать предупреждения, сообщает DEITA.RU.
Сегодня Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому сотрудники полиции смогут выносить письменные замечания гражданам, которые не соблюдают порядок на улицах или ведут себя антисоциально.
По мнению законотворцев, такая мера будет способствовать повышению сознательности граждан в результате профилактической работы полицейских.
Таким образом, стражи порядка смогут предостерегать россиян от совершения действий, за которые они уже понесут более серьёзные наказания.
Как отмечают эксперты, подобное воздействие действительно может остановить большую часть людей от злодеяний.
Дмитрий Шевченко