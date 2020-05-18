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Поликлиники хотят оставить без модернизации

поликлиника

Деньги предполагается перевести на поддержание экономики

Модернизация поликлиник по всей России может быть отложена на полгода, сообщает ИА DEITA.RU.

Как и все переносы последнего времени, этот вызван пандемией коронавируса. Идея отложить старт программы принадлежит Минздраву, пишет «Парламентская газета». Предполагается, что уже выделенные на эти цели средства могут пойти на поддержание «устойчивого развития экономики в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации».

Масштабная модернизация предполагает капремонт зданий первичного звена здравоохранения, строительство новый медучреждений, приобретение транспорта и оборудования. Эти и другие мероприятия должны были получить в 2020 году 50 миллиардов рублей.

«Реализация программ сегодня будет затруднена, потому что мобилизация сил идет в другую сторону», – констатировал глава Минздрава Михаил Мурашко.

В этом году в Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене системы здравоохранения страны.

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