Эксперты заметили снижение стоимости полисов автострахования, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Глава Российский союз автостраховщиков Игорь Юргенс заявил о снижении средней цены оформления ОСАГО с 1 января по 11 июля текущего года на 5,6% или на 319 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По его информации, полисы стали дешевле в 81 регионе России. При этом, сильнее всего цена полиса упала в Магаданской области, Коми, Пермском крае и Саратовской области. Падение составило от 10 до 20%.

Еще в 34 регионах ОСАГО подешевело на 5–10%. В Москве — на 8% или на 713 рублей, дешевле, жителям Санкт-Петербурга — на 5% или на 415 рублей.

В остальных 40 регионах премия снизилась менее чем на 5%.

Дмитрий Шевченко