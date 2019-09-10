Новости партнеров
Полисы ОСАГО подешевели
10 Сентябрь 2019, 18:00
Страховать машину стало дешевле, сообщает DEITA.RU.
Центробанк отчитался о снижении стоимости процесса автострахования в России. Так, по данным регулятора, с начала текущего года, это стало выгоднее на целых четыре процента.
При этом, как отметили в ЦБ, основной причиной, которая и запустила волну удешевления полисов, стало то, что существенным образом расширился коридор страхования.
Таким образом, теперь, спустя многие месяцы действия нового механизма, в среднем автолюбители в России тратят на полис ОСАГО около пяти тысяч и трёхсот рублей.
Следом за ОСАГО подешевело и КАСКО. Здесь снижение стоимости стало ещё внушительнее, а именно 5,4%.
Ранее сообщалось, что в России появился новый запрет, действующий в отношении сотрудников ГИБДД.
Дмитрий Шевченко
Читайте также:
Последнее
Новости
Полумиллионные штрафы ждут коммунальщиков за мусор
10 Сентябрь 2019, 18:32
Популярный у россиян продукт оказался опасным
10 Сентябрь 2019, 18:30
Оборотни в погонах: названы популярных разводов на трассах
10 Сентябрь 2019, 18:25
«Зачем нам ГИБДД?» - предложение для водителей разгневало россиян
10 Сентябрь 2019, 18:15
Полисы ОСАГО подешевели
10 Сентябрь 2019, 18:00
Названы симптомы рака у мужчин
10 Сентябрь 2019, 17:45