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За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

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Полисы ОСАГО подешевели

10 Сентябрь 2019, 18:00

ОСАГО КАСКО

Страховать машину стало дешевле, сообщает DEITA.RU.

Центробанк отчитался о снижении стоимости процесса автострахования в России. Так, по данным регулятора, с начала текущего года, это стало выгоднее на целых четыре процента.

При этом, как отметили в ЦБ, основной причиной, которая и запустила волну удешевления полисов, стало то, что существенным образом расширился коридор страхования.

Таким образом, теперь, спустя многие месяцы действия нового механизма, в среднем автолюбители в России тратят на полис ОСАГО около пяти тысяч и трёхсот рублей.

Следом за ОСАГО подешевело и КАСКО. Здесь снижение стоимости стало ещё внушительнее, а именно 5,4%.

Ранее сообщалось, что в России появился новый запрет, действующий в отношении сотрудников ГИБДД.

Дмитрий Шевченко

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