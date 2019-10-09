Политическая оппозиция поднимает голову в Приморье

Системная оппозиция, к которой причисляют вполне себе легитимно избранных депутатов и представителей достаточно крупного регионального бизнеса и общественных организаций, вдруг к исходу года пребывания у власти нынешнего губернатора Приморья Олега Кожемяко активизировала свою деятельность, сообщает DEITA.RU.



Традиционная внутриполитическая экспансия региональной исполнительной власти в одночасье превратилась в удобную мишень для ударов оппозиционеров из совершенно разных политических сил и как будто откатилась на те позиции, с которых и начиналась, а сами оппозиционеры, вроде бы уже поверженные, оказались живее всех живых.

Целый год после двух избирательных кампаний не было видно и слышно одного из основных фигурантов «приморского протеста», «красного губернатора» – Андрея Ищенко. Но вот, зашевелился, реанимировал подзабытые паблики и аккаунты в социальных сетях, и начал собирать вокруг себя сторонников. Пока – лайками и репостами, и даже чуть ли не обвинил пиарщиков Кожемяко в том, что они извратили и использовали «в темную» его закон «О детях войны».

Как рассказал сам Ищенко в полуторачасовом программном интервью в эфире «Авторадио.Артем», он на год «залег на дно». Занимался экс-кандидат в губернаторы своим строительным бизнесом и в баталии не лез. Судя по всему, время пришло. Первым делом Ищенко решил «разобраться» с соратниками по КПРФ, обвинив их в «сливе» своей кандидатуры.

«В рядах КПРФ появился Иуда. Иуда за 30 серебряников продал народ Приморского края, продал тех избирателей, которые нас поддержали. Имя этого Иуды – Долгачев Анатолий Николаевич», - обвинил в подкупе Ищенко своего коллегу по Законодательному Собранию и первого секретаря крайкома КПРФ.

При этом свои дальнейшие властные амбиции Ищенко озвучил довольно прозрачно. В случае, если партия поддержит его кандидатуру, то он пойдет на выборы в Государственную Думу в 2021 году.

«Сейчас одномандатных округов три в Приморском крае. Я выиграю любой, потому что я знаю, что народ меня поддерживает», - заявил в эфире Ищенко.

Соратники же Ищенко по партии, но не по намерениям, пытаются перехватить актуальные темы и выводить народ на согласованные акции под животрепещущими лозунгами. В ближайшее воскресенье, 13 октября, владивостокские коммунисты приведут к дому Молодежи на митинг жителей, недовольных точечной застройкой, а также под совсем свежим трендом: повышением платы за проезд в общественном транспорте.

Еще одну актуальную тему с выводом людей на площади подхватили те, от кого не ждали. Почти «ручные» профсоюзы возмутились снижением районного коэффициента. Да так, что всколыхнулось информационное пространство, и отзвуки до федералов долетели. Одной рукой профлидеры письма пишут, митинги и пикеты организуют. Рукой другой – пытаются сгладить несглаживаемое, и отводят гнев обобранных бюджетников от губернатора в адреса его подчиненных.

Всплыл из небытия и прошлый скоротечный мэр Владивостока Виталий Веркеенко, прозрачно намекнув подписчикам своего аккаунта на некие далеко идущие планы.

Впрочем, большая политика и вершится часто не на площадях и в социальных сетях, а в больших домах. Полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев на днях провел встречу с участниками клуба «Нам здесь жить», который так долго пытались оттереть от большой игры приверженцы Олега Кожемяко. Вон даже депутата Чемериса для острастки с должности главы думского комитета попросили. И вот на тебе, с «оппозицией толстосумов и уважаемых граждан», уже вроде бы как поверженной, встречается не кто-нибудь, а сам полномочный представитель, и не где-нибудь, а в Доме переговоров. Фактически, приведя группу «дарькинцев» в дом Кожемяко. Временно оказавшиеся не удел «намздесьжители» были обласканы, удостоены почестей и благодарностей и фактически легализованы. Они теперь не некая непонятна фронда, а уважаемая общественная организация, с которой вполне нормально общается сам полпред. Если ситуацию с «красными» и «трудящимися» еще можно списать на неконтролируемый «народный гнев», то кульбит с членами дарькинского клуба – это такой конкретный просчет в межэлитной коммуникации Белого дома.

С такими внутриполитическими трендами Приморью можно ожидать достаточно динамичного окончания 2019 года, полагают опрошенные DEITA.RU эксперты. Редакция будет следить за развитием событий.

Дмитрий Санников