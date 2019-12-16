Политический прорыв года: Внезапный эпатаж Андрея Ищенко

Звание «Политический прорыв года», по мнению редакции, заслуживает Андрей Ищенко – «красный губернатор». Год молчания после выборов губернатора Приморского края, куда Андрей Сергеевич баллотировался, - и вдруг всплеск неординарных высказываний! О проявлении «красным губернатором» невообразимой активности, которая граничит с эпатажем – в материале DEITA.RU.

Первой «ласточкой» стали негативные высказывания на страничке в социальной сети в адрес главы Сбербанка Германа Грефа. Андрей Ищенко упомянул об отказе в предоставлении ипотеки, а также рассказал, что его «добрая компания выжила». В конце высказывания красовался некий странный намёк с незавершённым словом в адрес руководителя банка. В другой социальной сети чиновника текст был продублирован, поэтому гипотеза о взломе страничке отпадала.

Кроме того, в собственном телеграм-канале Андрей Сергеевич позволял себе нелицеприятно в оскорбительном тоне отзываться о коллегах-депутатах, затрагивая моменты личной жизни. Только успели утихнуть новости о чудачестве депутата, как Ищенко подлил масла в огонь. На сей раз объектом стал президент США Дональд Трамп. Так, «красный губернатор» записал на английском языке видеообращение к лидеру Америки, в котором рассказал, что знает, чем помочь в борьбе со смертельным отравлением супруги зарубежного лидера – Меланьи Трамп.

Когда корреспондент DEITA.RU попросил прокомментировать экспрессивные действия Андрея Ищенко, последний дал понять, что готовится отнюдь не к выборам в Госдуму России, которые пройдут в 2021 году, как предполагали эксперты, а к выборам главы государства.

«А вы что, ждете, что я вам скажу, что собрался на выборы в президента России в 2024 году? Вы все равно не поверите. Поэтому смотрите мой канал, спасибо вам большое», - прокомментировал Андрей Ищенко.

Немногим позже, в начале третьей декады октября, скандального приморского политика вызвали на собрание комитета по депутатской этике краевого Заксобрания. На встрече обсуждалась недопустимость действий, связанных с оскорблением коллег. Относительно видеообращения к Дональду Трампу, «красный губернатор» сообщил, что, если Россия и США считаются дружескими странами, наказание недопустимо.

По итогам собрания Андрей Ищенко произнёс слова извинений, и напомнил, что оскорблённые депутаты могут подать иск для взимания моральной компенсации, которую обидчик готов оплатить.

«Я разместил недостоверную информацию, это недопустимо. В своём телеграм-канале я эту информацию уже удалил, приношу извинения. Если вы посчитаете нужным, вы можете на моё имя направить сумму иска моральных компенсаций, я всё оплачу», - подытожил Андрей Ищенко.

Казалось бы – вот он, мирный «happy end», однако не всё так просто! Дело об оскорблении четы Чемерис сейчас рассматривается в суде, а Адрей Ищенко продолжает эпатировать. На сей раз ночью на фоне посёлка «Новый де-фриз», Ищенко зажёг факел из бумаги и записал новое видеообращение. Обильно снабдив в буквальном смысле пламенную речь нецензурной лексикой, политик сказал, что это «последнее китайское предупреждение». В социальной сети под видеороликом высказалось много людей, которые оказались расстроены подобными речами политика.

Более того, несколькими днями позже, когда в селе Прохладное Приморского края сгорел двухэтажный жилой дом, некоторые пользователи сети припомнили Андрею Ищенко его слова об угрозе поджога. Несомненно, бездоказательно предъявлять обвинение «красному губернатору» никто не станет, однако своей экспрессией депутат уже отвернул от себя некоторых симпатизировавших ему приморцев.

Без ответа остаются и вопросы, с чем или с кем связана такая внезапная активность «красного губернатора». Возможно, это экспрессивная роль, отведенная ему кем-то в чужом спектакле. А может и сладкая месть за несостоявшееся губернаторство. О том, как будет разворачиваться дальнейшая деятельность скандального депутата – читайте в следующих материалах DEITA.RU.

Софья Корф