Политик №2-преемник №1: как прошел год Дмитрия Медведева

Противоречивый год правительства Медведева подходит к концу. ИА DEITA.RU вспоминает ключевые и наиболее резонансные решения, принятые премьер-министром, а также наиболее яркие цитаты второго человека в российской власти.

2019 год начался с подведения итогов ушедшего 2018-го. Премьер отчитался о работе правительства - было запущено 12 нацпроектов на сумму в 26 триллионов рублей. Медицина, общество, ЖКХ, развитие экономики и повышения уровня жизни - большие рывки, начатые в 2018 году, замедлились, столкнувшись с суровой реальностью.

В мартовском отчете Медведев признал, что стране не хватает квалифицированных рабочих. По-прежнему огромное количество бедных - около 19 миллионов граждан живут за чертой. Общий посыл - жить Россия будет лучше, да вот только когда - совершенно непонятно.

Собственно, не стало понятно и через год. Весной премьер много внимания уделял вопросам здравоохранения. В частности, пообещал сократить ожидание приема в поликлиниках и амбулаториях, передал регионам 250 ФАПов и 246 мобильных медицинских комплексов, расширил программу «Земский доктор».

Уже тогда звучали инициативы увеличить подъемные врачам, отправляющимся работать в труднодоступные регионы. К концу года процесс пошел, и сейчас доктора с легкой руки премьера уже могут получить не 1, а 3 миллиона рублей в случае переезда по работе на Крайний Север или приравненные к нему районы.

Дмитрий Анатольевич всегда слыл технократом. Одним из приоритетов его деятельности стал переход на цифровое обращение документов и «уход в сеть» всего, что ранее было на бумаге. Но за счет «цифровизации» удалось не только упростить документооборот, но и взять россиян под полный контроль, используя современные технологии.

Так, по поручению премьера с 5 мая в России начали работать новые правила идентификации в мессенджерах. Согласно закону, теперь мессенджеры обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона. Проще говоря, оператор в течение 20 минут обязан подтвердить, что телефонный номер действительно принадлежит тому или иному гражданину. Таким образом глава правительства рассчитывает вычислять террористов и мошенников, доселе спокойно пользовавшихся анонимностью в мобильных мессенджерах.

Медведев не жалел миллиардных обещаний. Особенно Дальнему Востоку. По его замыслу, весной каждый регион должен был получить свою долю из отправленного миллиарда, которую предполагается отдать на развитие аграрного комплекса. Деньги пойдут в три транша: этот год — 360,3 млн. рублей, в следующем — 338,1 млн. и еще 370,2 млн. — в 2021 году. Однако эксперты отмечали: в данном случае миллиард - это сущие пустяки.

Кроме того, Кабмин выделил 2,5 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток. Это позволит перевезти на льготных условиях 378,5 тыс. человек. Но эта радость для дальневосточных аборигенов была последней. Уже со следующего года авиаперевозки подорожают, а их субсидирование будет происходить по иному принципу. Как именно - будет ясно только весной.

Также глава правительства обещал, что общий объём инвестиций на острова Шикотан и Парамушир Курильской гряды превысит 6 млрд. рублей. Когда, на что, и как - подсчитать и оценить практически невозможно.

Летом глава российского правительства утвердил план вхождения России в пятерку крупнейших экономик мира в 2023 году. По его плану, необходимо до 2024 года обеспечить экономический рост выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции, которая не должна превышать четыре процента годовых.

Россияне же встретили эту идею скептически. В сети люди опасаются, что ВВП будут поднимать традиционными способами: из налогов, штрафов, пошлин, комиссий, процентов по кредитам. Оптимизм правительства общество не разделяет.

Своих починенных премьер любовью и лаской не жаловал. Летом он нередко обрушивался с популистской критикой на министров. Медведев раздражен тем, что поручения президента и правительства России не исполняются своевременно, нацпроекты ожидаемо начали проседать, а виноват кто? Естественно, непосредственные исполнители - министры. Обвинив своих подчинённых в разгильдяйстве, Медведев умело «умыл руки». Также под гнев попали подрядчики и заказчики по госзакупкам, регулярно срывающие тендеры. В общем, госструктурам в 2019 году крепко досталось от внешне не производящего впечатления тирана Дмитрия Медведева.

У кого в современной России все относительно неплохо, так это у представителей силовых структур. В июле Медведев подписал постановление об индексации денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов и повышению пенсий. При этом остальные граждан, которых непосредственно волнуют деньги на достойную старость, оказались брошенными. Развитие пенсионной реформы постановлением премьера было исключено из госпрограмм.

Непопулярные меры правительства негативно сказались на рейтинге Дмитрия Медведева. Согласно данным «Левада-центра», премьер пропал из числа самых популярных политиков страны, уступив позиции Сергею Шойгу и «господину Никто».

Осенью глава правительства придумал еще кое-что для пенсионеров: теперь прожиточный минимум будет формироваться в каждом регионе отдельно. Главным критерием выступит ситуация, которая сложилась на территории данного субъекта Федерации за последние полгода. Это якобы позволит полностью исключить занижения и недоплаты. Тут же в регионы было направлено 4 миллиарда - но особого эффекта это не произвело.

Верный соратник Владимира Путина осенью получил радостную весть. Указом президента Дмитрию Медведеву повысили зарплату. Сумму, разумеется, не раскрыли, но радует, что хотя бы у одного россиянина личное благосостояние уверенно растет.

Непосредственно по направлению Приморского края премьер активно работал по осени. Стоит отметить два ключевых момента. Медведев открыто признал Приморский край отстающим по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и пообещал лично следить за ходом работ в будущем году.

Наконец, важнейшее решение для дальневосточного региона премьер-министр принял в начале декабря. Согласно его постановлению, еще на год продлен мораторий на обязательную установку кнопки ЭРА-ГЛОНАСС в подержанные импортные авто, ввозимые на Дальний Восток.

Объясняя причину продления, Медведев философски заметил: «Временное часто продолжается дольше, чем, наверное, это надо было бы….». Сей факт можно признать его маленькой победой. По крайней мере, на год дальневосточных автомобилистов, коих тут предостаточно, удалось «залоялить».

Год работы правительства и лично премьера Медведева - противоречив. Колоссальные трудности чередуются со скромными победами, а в самих властных структурах назревает недоверие.

В своем недавнем интервью премьер-министр заявил, что в России имеет место быть рост экономики, снижается бедность, растут доходы населения и сокращается безработица. Но депутаты Госдумы открыто выражают сомнения в адекватности главы правительства.

Кроме того, в высших эшелонах власти ободряется борьба за пост преемника Путина в 2024 году, в которой нынешний премьер, разумеется, негласно участвует. Ближайшие годы обещают стать крайне интересным временем как в экономических, так и в политических движениях российской «верхушки». И, несмотря на падение рейтинга и непопулярность действий своего правительства, Дмитрий Медведев пока остается политиком № 2, но преемником № 1.

По мнению экспертов, «если он будет избираться президентом, ему достаточно легко исправить свой имидж, достаточно просто выдать себя за либерала и инноватора. Достаточно сказать, что он не будет закрывать YouTube, поддержит пару либеральных законов, может арестует кого-то из видных коррупционеров и все - петь осанну будут все, от оппозиции до патриотов», считает руководитель Центра развития региональной политики.

Василий Кучин