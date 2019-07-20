Верность пути, выбранному в 2014 году, символизируют российские паспорта для жителей Донбасса, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РИАФАН. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сказал об этом, добавив, что от этого есть и практическая польза.

Больше прав и свободы получают вместе с паспортами РФ жители республики. Россия вернула гражданам то, чего лишила их Украина, говорит Пушилин. Он называет это московским гуманитарным шагом.

Кроме того, жителям важен сам факт сближения с Россией. Люди видят в этом подтверждение правильности выбранного ими пути.

Сам Пушилин, как гражданин ДНР, тоже подал документы и ждет российский паспорт.

Анастасия Туркова