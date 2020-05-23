Политолог: «цифровой ошейник» накинут на обычных граждан

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков сформировал пять тезисов о жизни в «цифровом концлагере», сообщает ИА DEITA.RU. Все тезисы он описал в своем телеграмм-канале.



Так, он пишет, что в этом веке снизился уровень приватности. Люди находятся на ладони, однако вопрос остается в правовом поле, за которым следят государства. Во-вторых, часть сферы жизни лишится приватности. В пример, он приводит тайну выборов, доходов и расходов, открытость уже появилась в США.

«Да, жизнь 99% граждан малоинтересна и можно смеяться над тем, какие секреты государство хочет выведать у условной «тёти Мани», однако вопрос в том, что все актуально в нужный момент, скажем, когда эта Маня соберется выйти на митинг против закрытия родного завода, а «цифровой ошейник» скажет, что у нее штрафы, неуплата за газ и положительный тест на эболу, поэтому на улицу ей выходить официально нельзя», - описывает третий тезис политолог.

В следующем тезисе он переводит проблему на иностранные спецслужбы – для граждан неважно, что сохраняют иностранные ресурсы, однако важно, что узнают свои спецслужбы.

В результате он делает заключение, что для получения информации и ее обработки не подойдет пока ни одна служба, а на аутсорсинг нельзя будет передавать эти полномочия. Однако следующим вопросом становится проблема – кого коснется цифровизация.

«Понятно, что цифровизация должна коснуться простолюдинов, а «випы» будут ею пользоваться, хотя по идее наоборот, это их нужно вытащить на свет божий и заставить жить в «стеклянном доме»», - заключил политолог.