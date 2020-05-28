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Политолог: иск экс-губернатора возвращает региональную политику

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Политолог предсказывает возвращение региональной политики

Возвращение региональной политики предсказывает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков на фоне иска экс-губернатора Чуваши Михаила Игнатьева к Владимиру Путину, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом политолог написал в своем телеграмм-канале.

По словам Илья Гращенкова, Михаил Игнатьев стал фитилем, который поджигает предположительную бомбу федерализации или дискуссии о ней. Ранее повод к этому строю дал сам президент, расширив полномочия региональных властей на фоне борьбы с COVID-2019. 

«Иск к президенту» десакрализирует сам принцип работы вертикали власти», - пишет политолог.

Добавляя, что это подковёрные игры власть имущих, а сам экс-губернатор лишь «пешка» в этой схватке. А любая реакция на поведение губернатора станет политическим жестом, который будут трактовать региональные элиты.

«Региональная политика возвращается и играть в нее будут по принципу игры Го, а не шахмат, федеральный центр и региональные элиты начинают делить игровое поле и главный принцип здесь – нельзя захватить все. Кто не понимает этого – проигрывает», - заключает в итоге Илья Гращенков.

Напомним, что на днях в Верховный суд РФ поступил заявление от Михаила Игнатьева, в котором он просит признать решение Владимира Путина об его увольнении незаконным. С поста губернатора Чувашии он был уволен в январе 2020 года, проработав на нем почти 10 лет. Владимир Путин объяснил свое решение тем, что не увидел в чиновнике уважения к людям, без которого ни один госслужащий не может и не должен работать. В Кремле заявили, что видели сообщения в СМИ о подачи иска, однако пока никакие уведомления из суда не приходили. 

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