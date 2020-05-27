Политолог: Козлов сделал намек губернатору в стиле Игры престолов

Замечание о коррумпированности в Приморье, которое высказал министр Александр Козлов, - это намек для губернатора, считает руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков, сообщает ИА DEITA.RU.

«Глава Министерства развития Дальнего Востока и Арктики сделал жесткое заявление о коррупции в регионе не просто так, Александр Козлов старается выстроить равные отношения с Олегом Кожемяко и региональными властями, точнее больше – показать, что федеральный центр главный в этой «вертикали»», - делится своим мнением политолог.

Он добавил, что упоминание экс-мэра в разговоре, который, по-видимому, сейчас занимает должность советника губернатора, является не простым уколом. Это намек для губернатора, что «север помнит» (популярное высказывание из сериала Игра престолов).

«Получается, что простым увольнением мэра, который требовал от получающих дальневосточный гектар долю, все списать не получится. Поэтому Приморье на особом контроле, как наиболее ресурсный, но и наиболее независимый от Москвы регион», - добавил политолог.

Напомним, что на одном из недавних ВКС министр развития ДВ и Арктики после доклада вице-губернатора Приморья Михаила Петрова рассказал о коррумпированности глав муниципалитетов, которые помогают людям за долю в бизнесе. При этом данный пример он привел, чтобы обобщить ситуацию по всему дальневосточному региону.