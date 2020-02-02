Политолог: Партия Прилепина – это «смысловая окрошка»

Руководитель Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова в своем телеграмм-канале прокомментировал идейность партии Захара Прилепина, оценив ее шансы на победу, сообщает DEITA.RU.

Как пишет политолог, партия хочет охватить все сферы жизни и создать народное ополчение, здесь Гращенков задается вопрос, а «не экстремизм ли это?». Добавляя цитату Прилепина, что если подобное ополчение было бы, то границы проходили бы иначе и уже существовали новые республики.

Ополчение Гращенков называет оторванным от государства, которое само себе на уме, не смотря на международные договоры. Также он добавляет цитаты идейного лидера о том, что государство – это не идеальная машина, а революция не всегда зло.

В итоге Гращенков называет движение «За правду» страшилкой для нормальной части населения, потому что после таких высказываний голос можно отдать хоть за «ЕР», хоть за ЛДПР, потому что выберут люди, как обычно наименьшее зло.

Напомним, что в субботу, 1 февраля, Захар Прилепин зарегистрировал партию «За правду», где был назначен ее председателем. Ранее в октябре он создал одноименное движение.