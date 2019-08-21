Эксперты уверены, что шансы экс-президента оказаться в колонии вполне реальны, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».



Политологи высказали свое мнение насчет того, реально ли заключение под стражу бывшего президента Украины Петра Порошенко. По мнению политолога Владимира Соловейчика, такой исход событий вполне реален.

Как отметил эксперт, у дел, которые уже возбудили на Украине против Порошенко, есть неплохая перспектива в суде. В лучшем случае, ему могут дать политическое убежище, а в худшем – реально посадить в тюрьму. Так считает глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк.

Елена Миронова