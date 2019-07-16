Эксперты оценивали политический менеджмент кандидатов, которые временно возглавляют регионы, сообщает DEITA.RU.



Политологи коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» оценили политический менеджмент всех врио губернаторов, которые готовятся к выборам в сентябре. Судя по данным рейтинга «Госсовет 2.0», хуже всего дела обстоят в Калмыкии и Алтае.

Как объяснил РБК распределение в рейтинге врио губернаторов Евгений Минченко, Бату Хасиков (врио губернатора Калмыкии) и Олег Хороходин (Алтай) оказались внизу списка из-за того, что не смогли ярко проявить себя на фоне своих коллег из других регионов.

Например, Хасиков не смог показать себя управленцем, а Хорохордин не справился с выстраиванием коммуникации с населением. Он также не смог выстроить и предвыборную конфигурацию.

Весь рейтинг по итогам июня выглядит следующим образом. Наивысший балл и наименьшие шансы на отставку получил только один политик - глава Забайкалья Александр Осипов. В группу с высокими баллами но все шансами на отставку попали, в том числе, главы Башкирии, Оренбургской и Курганской областей, а также главы Курской и Челябинской областей.

Хуже всего дела, по мнению политологов, обстоят у трех врио губернаторов: Калмыкия, Алтай и Ингушетия.

Елена Миронова