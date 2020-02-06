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Полковник ГИБДД сказал, когда можно не пропускать пешехода на переходе
Даже в ПДД имеется четкая инструкция
Непропуск пешехода на «зебре» - серьезное
нарушение ПДД, за которое водителей штрафуют на кругленькие суммы, сообщает ИА
DEITA.RU. Однако водители не обязаны стоять как вкопанные все время, пока
человек на переходе.
Как пишет автор канала «В Руле» в Яндекс.Дзен, не останавливаться на переходе можно даже если пешеход уже встал на «зебру». Такое заявление в разговоре с автором канала сделал его знакомый, полковник, служащий в ГИБДД.
Согласно ПДД, непропуском пешехода являются действия, которые вынуждают человека менять скорость движения или направление. Это значит, что, если пешеход идет по «зебре» за пару полос от вашего автомобиля, то можно спокойно проезжать – это не нарушение ПДД. А вот если человек вот-вот вступит на вашу полосу, тогда надо остановиться.