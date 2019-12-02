Полмиллиарда Почта России потратит на саморекламу

«Почта России» объявила госзакупку на 443 млн рублей на рекламу учреждения в Интернете, сообщает DEITA.RU.

Срок исполнения контракта составляет шесть месяцев, заявку можно подать до середины декабря. За эти деньги «Почта России» хочет получить шесть роликов, три из которых будут рассказывать об услугах учреждения. В одном ролике должна быть привлечена известность с общим количеством подписчиков в Instagram более миллиона, и еще одна не менее 200 тысяч.

Также победитель аукциона разработает оформление и составит контент для 10 промо-страниц и создать 30 оригинальных баннеров, которые разместят в сети.

Напомним, что ранее «Почта России» решило сократить время ожидания посылок и писем для россиян. Так, максимальный срок составит две недели, а для городов с населением более 100 тысяч посылка будет идти три дня.

Иван Юрьев