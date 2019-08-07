94-летний мужчина сорвал солидный куш, потому что не поверил внучке, сообщает DEITA.RU.

История произошла в штате Орегона накануне. Пожилой гражданин купил лотерейный билет и решил участвовать в розыгрыше Game Megabucks. В гости зашла внучка, которая предложила сверить все цифры. Оказалось, что победного выигрыша нет. После визита девочки, старик перепроверил билет и выяснил, что сорвал огромный куш, а внучка обводила цифры совсем другой лотереи.

Как пишет портал UPI, недоверчивый мужчина получил выигрыш в размере 6,5 миллиона долларов США, что эквивалентно 423,5 миллиона рублей.

Напомним, жители России тоже часто играют в лотереи, иногда им даже улыбается удача. Так, семья из Приморья выиграла квартиру, однако забрала выигрыш деньгами, на которые удалось купить внедорожник и съездить отдохнуть за границу.

Екатерина Брязгунова