Люди готовы на все, чтобы увидеть НЛО, сообщает DEITA.RU.



В США фанаты теории заговора решили взять штурмом одну из самых секретных баз страны: «Зону 51». Именно там, как считают люди, американские военные держат инопланетян, которые спускались на Землю.

Людям стало интересно, что именно делают с зелеными человечками, так что они договорились на массовый штурм базы. Сообщается, что всего там будет более 600 тысяч человек. Люди уверены, что, если они будут быстро бежать мимо постов, то пули не догонят их.

Как пишет «Ура.ру», речь идет о сверхсекретной базе «Зона 51», которая находится в Неваде. О ее существовании стало известно только в 2013 году. А полеты над ней запрещены до сих пор.

Елена Миронова